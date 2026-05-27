Tumore al seno in gravidanza giovane mamma salernitana operata al Pascale di Napoli

Una giovane donna in gravidanza ha subito un intervento chirurgico al Pascale di Napoli per un tumore al seno. La diagnosi è arrivata durante la gravidanza, e le è stato consigliato di interrompere la gravidanza per iniziare le cure. La paziente ha affrontato l’operazione senza interrompere la gravidanza, sfidando le raccomandazioni di interrompere la gravidanza per accelerare le cure oncologiche.

Da una parte la diagnosi di tumore al seno, arrivata nel pieno della gravidanza. Dall’altra una frase ascoltata più volte, in strutture diverse, che l’aveva gettata nello sconforto: interrompere la gravidanza per poter iniziare rapidamente le cure oncologiche. Ha vissuto giorni di durissima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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