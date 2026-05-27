Una donna incinta è stata sottoposta a intervento chirurgico presso il centro oncologico per un tumore al seno diagnosticato durante la gravidanza. L’operazione è stata condotta da un’équipe specializzata, che ha permesso di salvare sia la madre che il bambino. La donna aveva vissuto settimane di preoccupazione dopo aver ricevuto la diagnosi, e l’intervento ha avuto luogo nel reparto dedicato al trattamento dei tumori.

Per settimane aveva vissuto con un macigno nel cuore. Da una parte la diagnosi di tumore al seno, arrivata nel pieno della gravidanza. Dall’altra una frase ascoltata più volte, in strutture diverse, che l’aveva gettata nello sconforto: interrompere la gravidanza per poter iniziare rapidamente le cure oncologiche. Poi l’incontro con i medici dell’Istituto dei tumori di Napoli e, soprattutto, con il professore Michelino De Laurentiis, che ha spiegato alla giovane paziente salernitana come oggi, in molti casi selezionati, sia possibile affrontare il tumore al seno durante la gravidanza senza rinunciare al bambino. Aritmie fatali nei giovani, la... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, tumore al seno in gravidanza e viene operata al Pascale: équipe salva la mamma e il bimbo

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