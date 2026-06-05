Un attaccante della Juventus è vicino a lasciare il club, con Milik in fase di rescissione consensuale del contratto, che scade nel 2027. La decisione si avvicina a conclusione e potrebbe essere ufficializzata presto. La società sta valutando le opzioni per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma la partenza di Milik sembra imminente.

2026-06-05 07:20:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: L’attaccante Juve in uscita. Il prossimo a liberare l’armadietto della Continassa dovrebbe essere Milik, sempre più vicino alla rescissione consensuale del contratto che lo legherebbe alla Juventus fino a giugno 2027. Poi andranno decise le sorti degli ultimi “mohicani” bianconeri. Meglio, dunque, giocare d’anticipo e fare tesoro degli errori passati: la seconda Champions vinta di fila non alleggerirà di certo il modus operandi del Psg. Al Khelaifi è un osso duro, ed è probabile che sia ancora risentito dai fatti della scorsa estate quando – a fronte dell’immobilismo di Comolli – si era trovato costretto a piazzare Kolo Muani nell’ultimo giorno di mercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Il prossimo attaccante Juve che va via, la speranza Kolo Muani e il bomber approvato da Spalletti

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PENTIMENTO JUVENTUS: LA JUVE CERCA DI RIPORTARE A CASA LA SUA GIOIELLA ITALIANA! OTTOLINI CHIUDERÀ

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