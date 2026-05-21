Kolo Muani Juve perché può essere l’attaccante giusto per la prossima stagione – VIDEO
Si parla di Kolo Muani come possibile rinforzo per la prossima stagione della squadra di calcio. L’attaccante ha caratteristiche tecniche e mentalità che attirano l’attenzione, oltre a un’esperienza internazionale che lo rende un profilo interessante per il club. L’interesse nei suoi confronti deriva anche dai suoi risultati in campo e dalla sua capacità di adattarsi a diversi contesti di competizione. La trattativa è sotto osservazione e potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane.
di Marco Baridon Kolo Muani Juve, perché può essere l’attaccante giusto per la prossima stagione: tecnica, mentalità ed esperienza internazionale spiegano l’interesse. Ogni sessione di calciomercato della Juventus porta con sé un nome ricorrente: Randal Kolo Muani. Non è un caso, almeno secondo Marco Baridon, intervenuto nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24. Se la Juve continua a pensare a lui, un motivo c’è. Anzi, più di uno. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il primo riguarda l’aspetto tecnico. Kolo Muani viene descritto come un attaccante funzionale alla Juventus: sa muoversi su più fronti, occupare l’area, venire incontro, legare il gioco e dare peso offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
KOLO MUANI - JUVENTUS: la SITUAZIONE
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