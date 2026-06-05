Trussardi apre a Verona un nuovo store

Un nuovo negozio Trussardi ha aperto a Verona, in una zona centrale. Lo spazio, dedicato esclusivamente al marchio, espone le ultime collezioni di abbigliamento e accessori, con un design interno elegante e minimalista. La superficie commerciale si estende su diversi metri quadrati, offrendo un ambiente raffinato per i clienti. La presenza del levriero, simbolo storico del marchio, è visibile in decorazioni e dettagli all’interno del negozio. L’apertura si inserisce nel percorso di espansione del brand.

Trussardi, storico marchio italiano della moda conosciuto in tutto il mondo per il celebre levriero, ha scelto Verona per aprire il suo nuovo negozio monomarca. Lo store si trova in Via Mazzini 4749, nel cuore dello shopping cittadino, e propone le collezioni uomo e donna, accessori, borse. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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