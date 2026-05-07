A Bologna apre il nuovo Plenitude Store | energia fotovoltaico e consulenza gratuita

Il 11 maggio 2026 a Bologna apre un nuovo punto vendita di Plenitude, azienda energetica controllata da Eni. Lo spazio fisico offre servizi di consulenza gratuita su energia, sistemi fotovoltaici, tecnologie domestiche e soluzioni di mobilità elettrica. L’obiettivo è fornire supporto diretto ai clienti interessati a migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni e veicoli elettrici.

L'11 maggio 2026 apre a Bologna il nuovo Plenitude Store, lo spazio fisico pensato dall'azienda energetica controllata da Eni per offrire consulenza personalizzata su energia, tecnologie domestiche e soluzioni per la mobilità elettrica. Il negozio si trova in Viale Vittorio Veneto 21 C e si.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Nuovo Plenitude Store a Udine: energia e consulenza in via CosattiniIl 4 maggio 2026, Plenitude, società controllata da Eni, rafforza la sua presenza in Friuli con l'apertura di un nuovo Store a Udine in via Cosattini... Eni, il 4 maggio a Livorno apre il nuovo Plenitude Store in via GrandeIl 4 maggio apriranno le porte al pubblico due nuovi Plenitude Store a Udine e Livorno, situati rispettivamente in via Cosattini 11 e Via Grande 6,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Eni, il 4 maggio a Livorno apre il nuovo Plenitude Store in via Grande; Nuovo Plenitude Store a Udine: energia e consulenza in via Cosattini. Plenitude apre un nuovo store a Bologna, inaugurazione l'11 maggio(Teleborsa) - Plenitude, società controllata da Eni, ha annunciato l'apertura di un nuovo store a Bologna. Il punto vendita, situato in Viale Vittorio Veneto 21 C, sarà inaugurato l'11 maggio. Lo spaz ... finanza.repubblica.it