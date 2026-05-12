Apre un nuovo Leroy Merlin milanese | l’area drive-through e le novità dello store

Il gruppo Leroy Merlin ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita ad Arese (Milano) per il prossimo 27 maggio. La struttura, si legge in una nota, sorgerà di fronte al complesso commerciale Il Centro, posizionandosi come snodo strategico per coprire un bacino d’utenza che comprende l’area.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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