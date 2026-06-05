Trump ridisegna le minacce globali | sotto accusa anche l' Europa

La Casa Bianca ha diffuso la nuova strategia antiterrorismo per il 2026, che include anche l’Europa tra le aree di attenzione. Il documento evidenzia minacce provenienti da gruppi terroristici e rivendica azioni per contrastarle. Viene sottolineato il rafforzamento delle operazioni di intelligence e la cooperazione internazionale. La strategia si focalizza su minacce emergenti e sulla prevenzione di attacchi, con un’attenzione particolare alle aree considerate vulnerabili.

Non si tratta soltanto di un aggiornamento tecnico delle strategie precedenti, ma di una vera e propria dichiarazione politica che riflette la visione dell'attuale presidente e la sua dottrina basata sul principio dell'«America First» e della «pace attraverso la forza». Nella prefazione, Trump sostiene che il suo ritorno alla Casa Bianca abbia segnato la fine di un periodo caratterizzato da «debolezza» e «umiliazioni» per gli Stati Uniti. Il presidente rivendica una serie di risultati ottenuti durante il primo anno del suo secondo mandato, tra cui il rilascio di oltre cento ostaggi americani detenuti all'estero, l'arresto del responsabile dell'attentato di Abbey Gate in Afghanistan e la designazione di importanti sezioni dei Fratelli Musulmani come organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Laverita.info

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