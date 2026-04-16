La Commissione europea ha inviato una comunicazione a Meta riguardo alle tariffe sui chatbot di terze parti su WhatsApp. Secondo le autorità, i costi applicati dall’azienda ostacolano la concorrenza nel settore. La questione riguarda le modalità di pagamento per l’utilizzo di questi strumenti di messaggistica, che vengono ritenute come un possibile ostacolo per gli altri operatori che vogliono offrire servizi simili sulla piattaforma.

La Commissione europea ha inviato una comunicazione integrativa a Meta per contestare le nuove tariffe applicate all’utilizzo dei chatbot di terze parti su WhatsApp, sostenendo che tali costi rappresentino una barriera alla libera concorrenza. La decisione dell’organismo comunitario arriva dopo che l’azienda di Menlo Park aveva introdotto, a partire dalla metà di febbraio, dei pagamenti obbligatori per i provider del servizio, con importi compresi tra 0,0490 e 0,1323 euro per ogni singola risposta generata dai sistemi automatizzati. Il percorso che ha portato a questo nuovo scontro regolatorio è iniziato quando, a metà ottobre 2025, Meta aveva comunicato una modifica ai termini d’uso di WhatsApp Business, che prevedeva il blocco totale dei chatbot esterni dal 15 gennaio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta sotto accusa: l’Europa blocca le tariffe sui chatbot di WhatsApp

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