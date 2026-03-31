Minacce e voto di scambio al Comune di Avellino | quattro sotto accusa l’assessore tra vittima e imputato

Quattro persone sono state messe sotto accusa per minacce e voto di scambio nel Comune di Avellino. L’udienza preliminare si terrà il 2 aprile 2026 davanti al GIP del Tribunale locale. Tra gli imputati c’è anche un assessore, che risulta essere sia vittima che coinvolto nelle accuse. La vicenda riguarda procedure legali avviate nei confronti di alcuni cittadini e funzionari del municipio.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 2 aprile 2026 dal GIP del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali. Al centro del procedimento, una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura che coinvolge quattro persone, accusate a vario titolo di tentata estorsione aggravata, usura e voto di scambio politico-mafioso. Il fascicolo, coordinato dal sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro, ricostruisce una vicenda che si sviluppa tra il Comune di Avellino e le elezioni amministrative del giugno 2024. Tra gli imputati figura Pasquale Casanova, accusato di tentata estorsione aggravata e voto di scambio. Pio Spagnuolo deve rispondere di tentata estorsione aggravata, usura e voto di scambio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Voto di scambio, Consigliere Regionale ed ex assessore non si presentano in ProcuraNon si sono presentati davanti ai magistrati della Procura di Santa maria Capua Vetere, il consigliere regionale Giovanni Zannini e l’ex assessore... Voto di scambio, terza indagine su Zannini. Coinvolto anche ex assessore di CasertaLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un invito a comparire al consigliere regionale di Forza Italia, Giovanni Zannini, e all’ex... Approfondimenti e contenuti su Minacce e voto di scambio al Comune di... Minaccia il personale del Pronto Soccorso di Avellino e aggredisce i poliziotti: 37enne in arrestoLa tempestività dell’intervento consentiva di bloccare l’uomo che veniva tratto in arresto. Danneggiati anche gli arredi del Ps del Moscati La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 37en ... orticalab.it Avellino, minaccia di morte e aggredisce i sanitari: caos al pronto soccorsoArrestato 37enne marocchino ... msn.com