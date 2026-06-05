Trump | Non ho bisogno dell’accordo con l’Iran per ottenere uranio arricchito Lavrov | Usa non sanno come uscire dal conflitto Libano 7 morti a Tiro nei raid Idf
Trump ha dichiarato di non aver bisogno di un accordo con l’Iran per ottenere uranio arricchito. Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo ha affermato che gli Stati Uniti non sanno come uscire dal conflitto. In Libano, sette persone sono state uccise nei raid dell’IDF a Tiro.
Almeno sette persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano: è quanto riferito all’Afp da una fonte della Difesa civile. Un attacco nei pressi dell’ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte ha provocato quattro morti e sette feriti, causando anche lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre cinque, tra cui due bambini. Almeno sette persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano: è quanto riferito all’Afp da una fonte della Difesa civile. Un attacco nei pressi dell’ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte ha provocato quattro morti e sette feriti, causando anche lievi danni alla struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran
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Teanna Trump, attrice del cinema per adulti, da tempo ha una relazione pubblica con il giocatore del Villarreal, Nicolás Pepé, e ha parlato di com'è stata la sua vita di coppia. Non sto con lui per soldi. Non ho bisogno del suo denaro. Ho i miei soldi. Il primo an facebook
Francesco De Gregori: C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo. Dopo la morte di Tenco ho giurato che mai sarei andato a Sanremo. Sold Out è una parola che mi dà fastidio @FQMagazineit ilfattoquotidiano.it/202 x.com
Trump: Non ho bisogno dell’accordo con l’Iran per ottenere uranio arricchito. Lavrov: Usa non sanno come uscire dal conflitto. Libano, 7 morti a Tiro nei raid IdfRoma, 4 giu. (Adnkronos) - L’acqua, come il mare, è da sempre una spinta all’innovazione e al cambiamento. In Nextchem uniamo un approccio ingegneristico rigoroso a una visione umanistica, che si ... ilfattoquotidiano.it
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