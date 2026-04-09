Il bilancio delle vittime in Libano è salito a almeno 254 morti e 1.165 feriti, secondo fonti locali. Mentre il governo locale cerca di affrontare la crisi, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le truppe non verranno ritirate fino a quando non sarà raggiunto un accordo con l’Iran. Oggi si sono tenuti colloqui tra rappresentanti iraniani e statunitensi, in un tentativo di trovare una soluzione alla tensione nella regione.

Roma, 9 aprile 2026 – La tregua è un miraggio. Prima l’annuncio di Trump sul cessate il fuoco e l’apertura Hormuz, poi l’inferno in terra. Ieri l’Idf ha attaccato il Libano con una violenza mai vista: bombe e missili hanno colpito simultaneamente oltre 100 obiettivi, lasciando tra le macerie almeno 254 morti e quasi 1.200 feriti. Oggi il presidente Usa alza il tiro sul’Iran: “ Non ritiriamo le forze fino a vero accordo. Gli spari ricominceranno, l'America è tornata!”, ha scritto Trump sul social Truth. Sul fronte atlantico monta la polemica con al Nato. Alcuni Stati membri dell’Alleanza si sono rifiutati di aiutare Washington nell’operazione militare contro l'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sale il bilancio del massacro in Libano: almeno 254 morti e 1.165 feriti. Trump alza il tiro: “Non ritiriamo le truppe fino all’accordo con l’Iran”. Oggi colloqui Iran-Usa

Iran, attacco israeliano sul sud del Libano: 14 morti e almeno 20 feritiNella notte tra il 10 e l’11 marzo, Israele ha di nuovo attaccato il sud e l’est del Libano, provocando 14 morti e almeno 20 feriti.

“Nessuna svolta” nei colloqui Usa-Iran: Vance alza il tiro e cita l’opzione militare, Araghchi risponde “dialogo sì, ma basta minacce”Il summit di Ginevra, in cui si sono tenuti i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, sono stati un autentico fiasco.

Temi più discussi: Israele colpisce il petrolio iraniano, Teheran risponde su navi e paesi del Golfo. Ma i mercati sperano in una tregua; Medio Oriente, 'Negoziati in corso per una tregua'. Iran: 'Abbiamo presentato risposta ai mediatori, piano Usa inaccettabile' - LIVEBLOG; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Guerra in Iran, la diretta | Trump: un’intera civiltà può sparire stanotte. Interviene il Papa: minaccia inaccettabile.

Media, 'almeno 34 morti in Iran dopo gli ultimi raid Usa-Israele'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Iran, negli ultimi raid almeno 7 bambini morti. Ucciso anche il capo dell'intelligence dei PasdaranIl giacimento di South Pars torna a essere un obiettivo dei bombardamenti di Israele ... msn.com

Trump: forze Usa schierate in Iran fino all'accordo - facebook.com facebook

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