In Medio Oriente, la tensione cresce con una dichiarazione dell’Iran che prende in giro l’ex presidente degli Stati Uniti, dicendo che si negoziano tra loro stessi. Nel frattempo, nel Libano sono stati registrati nove decessi e ci sono stati raid aerei su Teheran, mentre il quadro di instabilità si fa ancora più complesso e incerto.

La crisi in Medio Oriente entra in una fase ancora più delicata e contraddittoria, sospesa tra l’ipotesi di un negoziato e il rischio concreto di una nuova escalation militare. Da un lato il presidente Usa Donald Trump sostiene che l’Iran sia pronto a trattare, dall’altro il Pentagono rafforza la presenza americana nella regione con l’invio di 3mila paracadutisti, mentre sul terreno si moltiplicano attacchi e ritorsioni. Teheran respinge e rilancia, arrivando a deridere apertamente Washington e negando l’esistenza di veri negoziati, mentre Israele intensifica i raid anche nel cuore della capitale iraniana. Nel frattempo i missili lanciati dai Pasdaran e le tensioni nei Paesi del Golfo allargano il fronte del conflitto, rendendo sempre più fragile l’equilibrio regionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, Iran deride Trump: “Siete così nei guai che negoziate con voi stessi”. Nove morti in Libano, raid su Teheran

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