Trump mostra in verticale la piscina del Lincoln Memorial | È più grande dei grattacieli

Donald Trump ha mostrato in verticale la piscina del Lincoln Memorial a Washington, definendola “più grande dei grattacieli”. La “Reflecting Pool” è il celebre specchio d’acqua di fronte al monumento dedicato all’ex presidente. La presentazione avviene tramite un’immagine pubblicata sui social media, in cui Trump evidenzia le dimensioni della piscina rispetto agli edifici circostanti. La piscina è una delle attrazioni principali del Memorial, visibile da lungo tempo.

Donald Trump, ha presentato la rinnovata "Reflecting Pool" del Lincoln Memorial a Washington, il celebre specchio d'acqua che si estende davanti al monumento dedicato all'ex presidente americano. Il presidente degli Stati Uniti ha mostrato un cartellone che mette a confronto le dimensioni della piscina con quelle di alcuni iconici grattacieli statunitensi, tra cui il One World Trade Center e l'Empire State Building di New York, e la Willis Tower di Chicago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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