Usa non solo la sala da ballo | Trump fa rivestire di blu la vasca del Lincoln Memorial
A Washington, i lavori di ristrutturazione della vasca riflettente del Lincoln Memorial sono in corso e la superficie sta assumendo un colore blu. La modifica del rivestimento della vasca, che generalmente riflette il monumento e i dintorni, è stata notata nelle ultime settimane. La vasca si trova all’interno del complesso dedicato al presidente Lincoln, uno dei simboli più visitati della capitale. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta o i tempi di completamento dell’intervento.
Proseguono a Washington i lavori di ristrutturazione della celebre vasca riflettente del Lincoln Memorial, che sta assumendo un insolito colore blu. Il progetto, voluto dal presidente Donald Trump, prevede il rivestimento dello storico specchio d’acqua con una superficie definita “blu bandiera americana”, al posto del tradizionale granito presente da decenni. Secondo Trump, la vecchia struttura “perdeva come un colabrodo” e avrebbe richiesto anni per essere completamente sostituita. Lo specchio d’acqua è uno dei luoghi più iconici della capitale americana. Proprio qui Martin Luther King pronunciò nel 1963 il celebre discorso “I Have a Dream”. Il progetto ha però acceso forti polemiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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