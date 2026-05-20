Usa non solo la sala da ballo | Trump fa rivestire di blu la vasca del Lincoln Memorial

A Washington, i lavori di ristrutturazione della vasca riflettente del Lincoln Memorial sono in corso e la superficie sta assumendo un colore blu. La modifica del rivestimento della vasca, che generalmente riflette il monumento e i dintorni, è stata notata nelle ultime settimane. La vasca si trova all’interno del complesso dedicato al presidente Lincoln, uno dei simboli più visitati della capitale. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta o i tempi di completamento dell’intervento.

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