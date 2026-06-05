L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che sarebbe disposto a incontrare la Guida Suprema dell’Iran per negoziare un accordo con il paese. La proposta ha suscitato attenzione per il possibile coinvolgimento di Mojtaba Khamenei, considerato una figura di rilievo e di fiducia. La dichiarazione avviene in un momento di tensione tra Washington e Teheran, senza indicare date o dettagli specifici su eventuali incontri futuri.

Chi è Mojtaba Khamenei e perché Trump si fida di lui?. Come cambieranno i rapporti tra Washington e Teheran dopo l'incontro?. Quali condizioni deve soddisfare l'Iran per evitare nuove escalation belliche?. Perché la morte di Ali Khamenei ha cambiato la diplomazia americana?.? In Breve Conflitto USA-Iran attivo da quattro mesi dopo la morte di Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei assume la guida suprema dopo scontri con USA e Israele. Trump definisce onore il colloquio diretto con il nuovo leader teherante. L'incontro bilaterale richiede il raggiungimento di un accordo per la pace. Trump ipotizza un incontro con la Guida Suprema iraniana per porre fine al conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Trump: ‘Incontrerei la Guida Suprema per un accordo con l’Iran

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