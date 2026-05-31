Iran New York Times Trump invia nuova proposta inasprita alla Guida Suprema

Il presidente degli Stati Uniti ha inviato una nuova proposta più dura alla Guida Suprema iraniana, con termini più stringenti rispetto alle precedenti. La proposta riguarda un possibile accordo per porre fine al conflitto tra i due paesi. Nel frattempo, le modifiche richieste a Teheran sono state rimandate in attesa di una valutazione. La comunicazione è stata resa nota dal New York Times.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran ed ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione. Lo rende noto il New York Times. Il presidente Usa, secondo il quotidiano, sarebbe frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte degli Stati Uniti. Un funzionario avrebbe affermato che le modifiche apportate da Trump, una nuova proposta più rigida, sarebbero finalizzate ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinchè accettasse il quadro di accordo già inviato alla Guida Suprema iraniana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump clashes with New York Times reporter over Iran war crime question

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