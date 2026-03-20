La nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha annunciato oggi la vittoria della Repubblica islamica nella lotta contro gli Stati Uniti e Israele. La dichiarazione è stata fatta subito dopo aver assunto ufficialmente il ruolo di leader supremo. Nessun dettaglio su eventuali azioni concrete o fatti specifici sono stati forniti durante il discorso.

La nuova Guida Suprema della Rivoluzione in Iran, Mojtaba Khamenei, ha proclamato oggi la presunta vittoria della Repubblica islamica nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele. “Attualmente, grazie alla straordinaria unità che si è creata tra di voi, nostri compatrioti, pur nelle differenze di origine religiosa, intellettuale, culturale e politica, il nemico è stato sconfitto”, ha dichiarato nel suo primo discorso per il capodanno persiano il figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid congiunto israelo-statunitense a Teheran. Nel suo primo proclama per il Nowruz, che quest’anno coincide con la festività islamica di Eid al-Fitr per la fine del mese sacro del Ramadan, l’ayatollah ha ripercorso l’ultimo anno di conflitti in Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei proclama vittoria: “Il nemico è stato sconfitto”

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