Notizia in breve

L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che gli italiani lo amano, collegando questa dichiarazione alla statua di Colombo e alle questioni energetiche. Ha sostenuto che il restauro della statua dimostra il legame tra Italia e Stati Uniti, mentre ha anche parlato dell’impatto del distacco energetico americano sulla sicurezza europea. Nessuna fonte ufficiale ha confermato le sue affermazioni, che sono state diffuse attraverso i suoi canali social.