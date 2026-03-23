“In questa Casa Bianca, Cristoforo Colombo è un eroe. E sarà sempre onorato così dal presidente Trump”. Così un portavoce della Casa Bianca Davis Ingle, conferma che è stata installata nei pressi della residenza presidenziale, davanti Eisenhower Executive Office Building, la statua dell’esploratore italiano, celebrato in passato per il suo viaggio verso le Americhe del 1492 e successivamente vittima della cultura woke a cui il presidente Usa ha giurato una lotta senza quartiere. “Distrutta il 4 luglio del 2020, resuscitata nel 2022”, si legge su un pannello affisso sulla base della statua che uomini d’affari e politici italoamericani hanno fatto realizzare da un artista del Maryland sulla base dei frammenti di marmo, recuperati a mare, dell’originale, che era stata inaugurata nel 1984 da Ronald Reagan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump installa la statua di Cristoforo Colombo vicino alla Casa Bianca: “E’ un eroe. Voi italiani mi amerete”

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Una selezione di notizie su Cristoforo Colombo

Temi più discussi: L’amministratore Trump installa la statua di Cristoforo Colombo vicino alla Casa Bianca; Pensi che i prezzi della benzina australiani siano pessimi? La Nuova Zelanda supera i 3 dollari al litro; La lega di cricket pakistana T20 si terrà in stadi vuoti nel mezzo della crisi petrolifera.

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“Deputato a Roma, quartiere Ardeatino, sulla Cristoforo Colombo, pare che una donna vada in giro con un maiale al guinzaglio”. facebook

La statua di Cristoforo Colombo torna accanto alla Casa Bianca: era stata distrutta nel 2020 x.com