Trump non ha dubbi | Gli italiani mi adorano
Donald Trump ha affermato che gli italiani lo adorano, durante un'intervista nello Studio Ovale, in risposta a una domanda sul restauro della fontana dedicata a Cristoforo Colombo a Washington.
(Adnkronos) – "Gli italiani adorano Trump". Donald Trump si concede una battuta nello Studio Ovale per rispondere ad una domanda sul restauro della fontana dedicata a Cristoforo Colombo a Washington. "Cosa rappresenta la fontana? Gli italiani adorano Trump", dice il presidente americano. "C'era chi voleva tirare giù la statua. Noi non solo non lo abbiamo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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