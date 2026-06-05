Trump blocca i fondi all’Iran | scontro sui 12 miliardi di dollari

Il governo ha annunciato il blocco dei fondi destinati all’Iran, coinvolgendo circa 12 miliardi di dollari. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche e blocchi finanziari. Si indaga su come l’Iran possa accedere ai fondi senza passare attraverso le autorità statunitensi. Inoltre, si discute sulla possibilità di sbloccare asset congelati in Qatar, che potrebbero alleviare l’impasse economica del paese.

Come può l'Iran ottenere i fondi senza passare da Washington?. Quali asset congelati in Qatar potrebbero sbloccare l'impasse economica?. Perché Trump rifiuta di ripetere l'accordo finanziario del 2015?. Quale condizione nucleare deve accettare Teheran per ricevere i miliardi?.? In Breve L'accordo del 2015 prevedeva l'erogazione di 1,7 miliardi di dollari a Teheran.. Ipotesi di sblocco asset iraniani congelati presso paesi terzi come il Qatar.. Proposta di fondo internazionale per ricostruzione finanziato dai paesi del Golfo.. Fondi destinati esclusivamente all'acquisto di medicinali, prodotti agricoli e alimenti.. Il presidente Trump ha messo un punto fermo sulla gestione dei fondi verso l’Iran, rifiutando ogni trasferimento diretto di denaro americano a Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump 'laser-focused' on making deal with Iran, but ready to take military action: Hegseth

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