Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno speso almeno 22 miliardi di dollari a causa delle politiche adottate durante la presidenza di Donald Trump nei confronti dell’Iran. Le spese quotidiane sono stimate in centinaia di milioni di dollari, riflettendo l’impatto economico di decisioni e azioni militari e diplomatiche intraprese durante questo periodo. Questi costi rappresentano una delle conseguenze dirette delle tensioni tra i due paesi.

La guerra di Donald Trump all’ Iran sta costando agli Stati Uniti centinaia di milioni di dollari al giorno. Citando Elaine McCusker, senior fellow presso l’ American Enterprise Institute (Aei) ed ex alto funzionario del Pentagono responsabile del bilancio, il Financial Times calcola che il costo della campagna militare americana contro l’Iran potrebbe aggirarsi tra i 22,3 e i 31 miliardi di dollari, calcolato sulle cinque settimane trascorse da quando, a fine febbraio, Trump ha ordinato alle forze Usa di attaccare. I calcoli di McCusker includono le spese per il dispiegamento di ulteriori asset americani in Medio Oriente a partire da fine dicembre, ma non comprendono una valutazione completa dei danni bellici, visto che il quadro definitivo difficilmente potrà essere chiaro prima della cessazione delle ostilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra di Trump all’Iran è già costata agli Usa almeno 22 miliardi di dollari

Agli Stati Uniti la guerra in Iran è già costata quasi 30 miliardi di dollari: "Distrutte risorse chiave per il confronto con la Cina"I danni subiti in Medio Oriente stanno prosciugando sistemi radar, difese antimissile e mezzi strategici.

Agli Stati Uniti la guerra in Iran è già costata più di 2 miliardi di dollari: "Distrutte risorse chiave per il confronto con la Cina"I danni subiti in Medio Oriente stanno prosciugando sistemi radar, difese antimissile e mezzi strategici.

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