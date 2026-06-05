Truffe agli anziani droga suicidi sventati | 22 Carabinieri premiati

Da anteprima24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le celebrazioni per l’anniversario dell’Arma, otto agenti sono stati premiati per aver condotto operazioni su truffe agli anziani, interventi contro lo spaccio di droga e prevenzione di suicidi. I riconoscimenti sono stati consegnati a seguito di azioni ritenute particolarmente significative nel contrasto a questi fenomeni. In totale, 22 carabinieri sono stati coinvolti nelle operazioni premiate, che hanno riguardato diverse regioni e situazioni di emergenza.

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Tempo di lettura: 5 minuti Nel corso delle celebrazioni per l’anniversario della Fondazione dell’Arma s ono state consegnate dei riconoscimenti a 8 agenti che si sono distinti per spirito di servizio durante delicate operazioni:  Ricompense:    1.       Cap. Alessandro DE PALMA ENCOMIO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”, con la seguente motivazione: “COMANDANTE DI NORM DI COMPAGNIA CAPOLUOGO, EVIDENZIANDO SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO ED ELEVATA PROFESSIONALITA’, DIRIGEVA, PARTECIPANDOVI PERSONALMENTE, COMPLESSA ATTIVITA’ DI INDAGINE FINALIZZA TA A SMANTELLARE UNA VASTA RETE DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 29 PERSONE, IL DEFERIMENTO IN S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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