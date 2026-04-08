Truffe agli anziani | sventati 18 tentativi in poche ore

Nelle ultime ore sono stati sventati 18 tentativi di truffa destinati a persone anziane, realizzati da individui che cercano di ingannarli per sottrarre denaro e oggetti di valore. I tentativi sono stati intercettati e fermati prima che potessero avere successo. Le forze dell’ordine hanno collaborato per identificare e bloccare i responsabili di queste azioni fraudolente. La situazione evidenzia la presenza di truffatori particolarmente attivi e pronti a colpire gli anziani.

Truffatori scatenati e sempre attivi nel tentativo di raggirare gli anziani per rubare preziosi e contanti. Il lavoro di prevenzione delle forze dell'ordine però sta dando i suoi frutti e sono sempre meno i colpi che vanno a segno. Martedì 7 aprile 2026 il territorio pordenonese è stato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Truffe agli anziani, gli ultimi casi sventati dai carabinieriLa rete di collaborazione attivata dai reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha tuttavia consentito di prevenire tali... Leggi anche: Tentativi di furto e truffe: anziani nel mirino in via Aleardi Truffe agli anziani: sgominata una banda dedita alle vendite porta a porta Temi più discussi: Truffe agli anziani, due episodi in due giorni a Raffadali: l’appello del sindaco; Finti carabinieri e poliziotti. L’obiettivo: truffare gli anziani; Cesinali, prosegue la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffe; Tentate truffe: tanti episodi sventati grazie alle tempestive segnalazioni al 112. Truffe agli anziani, diciannove tentativi in poche ore nel Pordenonese, uno solo va a segnoMesso a segno ai danni di una 91enne, che ha consegnato preziosi e denaro. Sacile, Sesto al Reghena, Pasiano di Pordenone le zone colpite. L'alto numero di raggiri falliti conferma una crescente consa ... rainews.it Finta truffa ai danni di anziani sventata dai CarabinieriLo scorso 28 marzo, nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Carabinieri di Santhià hanno arrestato un uomo originario della provincia di Salerno, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto ... valsesianotizie.it Reggio Calabria, truffe agli anziani in aumento: incontro della Polizia per prevenirle - facebook.com facebook