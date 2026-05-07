Tragedia in stazione a Rogoredo uomo muore travolto e ucciso da un treno

Nella serata di mercoledì 6 maggio, una tragedia si è verificata nella stazione di Rogoredo. Un uomo di circa trent'anni è stato travolto e ucciso da un treno tra i binari. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi, ma i tentativi di rimuovere il corpo e ricostruire la dinamica sono ancora in corso. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa.

Tragedia nella serata di mercoledì 6 maggio, in stazione, a Rogoredo. Un uomo di trent'anni è morto dopo essere stato travolto da un treno tra i binari. L'investimento, le cui cause sono in corso di accertamento, non ha lasciato scampo alla vittima.L'investimento mortale a RogoredoL'allarme con.🔗 Leggi su Milanotoday.it Strage di Brandizzo: le telefonate del caposcorta, la confusione sui treni in transito e lo schianto Notizie correlate Desio, tragedia in stazione: uomo travolto e ucciso da un trenoTragico incidente nella stazione di Desio: un uomo di 29 anni è finito sotto un treno in corsa mentre stava attraversando i binari. Tragedia nei pressi di una stazione a Milano, uomo travolto e ucciso da un trenoUna serata che si trasforma in tragedia a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Attraversa i binari in stazione, ragazzo muore travolto da un treno; Tragedia sui binari, persona investita sulla linea Caserta-Foggia: circolazione sospesa per ore; Muore folgorato alla stazione di Bellinzona; Sesto San Giovanni, attraversa i binari ma non si accorge del treno in arrivo: morto un 26enne. Tragedia in stazione a Rogoredo, uomo muore travolto e ucciso da un trenoPer la vittima, 30 anni, non c'è stato nulla da fare. Il dramma nella serata di mercoledì 6 maggio. Sul posto il 118 e la polizia ferroviaria ... milanotoday.it Attraversa i binari in stazione, ragazzo muore travolto da un trenoTragedia in stazione a Sesto San Giovanni (Milano), nella serata di domenica 3 maggio. Un ragazzo di 26 anni, di origine peruviana, è morto dopo essere stato travolto da un treno in transito in stazio ... milanotoday.it Il presidente ricorda la tragedia: oltre centomila persone rimasero senza casa "Conserviamo risorse morali che sappiamo esprimere nei momenti difficili". Leggi l'articolo #Mattarella - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com