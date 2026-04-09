Giovedì scorso a Milano è stato arrestato un uomo di 32 anni di nazionalità ucraina, accusato di aver messo in atto una truffa aggravata ai danni di una donna di 83 anni. L'arresto è stato effettuato dalle forze dell'ordine, che hanno identificato il sospettato e portato a termine le procedure di detenzione. La vicenda riguarda un episodio di raggiro rivolto a una persona anziana.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Milano, truffa agli anziani: arrestato 32enne

Truffa agli anziani: arrestato un 21enneNella notte i carabinieri della Stazione di Cellole hanno arrestato un 21enne di Maddaloni per truffa in concorso e denunciato in stato di libertà un...

Milano, truffa sventata in diretta: salvata un'anziana e arrestato un 32enneLo scorso giovedì 2 aprile, un 32enne di origini ucraine, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Milano per truffa aggravata in...

Milano, la tentata truffa all'anziana: «Lei apre la porta, dice Cesare e dà il sacchetto»

Temi più discussi: Milano, 83enne sventa truffa agli anziani ospitando per tre giorni gli agenti di polizia, che arrestano il corriere della banda; Milano, tentata truffa a un’anziana: 83enne inganna i truffatori e fa arrestare il finto finanziere (VIDEO); Barrafranca, tentata truffa agli anziani: finti carabinieri scoperti e denunciati; Truffa agli anziani sventata a Milano: arrestato un 32enne.

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