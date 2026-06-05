Un uomo di 30 anni di Senigallia ha perso quasi 12.000 euro in una truffa legata alle scommesse sportive. La vittima ha ricevuto un messaggio su WhatsApp da un uomo di 27 anni di Messina, che gli proponeva di partecipare a un’attività di pronostici sportivi. Dopo aver accettato, ha trasferito la somma richiesta, ma non ha mai ricevuto i soldi promessi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Guadagnare bene e subito con le scommesse sportive. Ci aveva creduto un 30enne di Senigallia quando sul suo numero di cellulare gli era arrivato un messaggio su whatsapp con cui un 27enne di Messina gli proponeva di entrare nel business dei pronostici sportivi. Un mondo virtuale dove attraverso delle puntate in denaro si fanno previsioni in tempo reale di una partita per azzeccare il numero di gol, il minuto in cui viene fatto o quante espulsioni vengono registrate, chi vince, quanti punti si fanno nella partita di basket o i set vincenti a pallavolo e persino le prestazioni degli atleti negli sport individuali come il nuoto, il tennis e l’atletica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa delle scommesse: perde quasi 12mila euro

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