Truffa auto di lusso | 29 anni di carcere per il sistema AutoKew

Un sistema di truffa legato a auto di lusso ha portato a una condanna di 29 anni di carcere. Cinque persone sono state identificate come i responsabili, coinvolti in un meccanismo che permetteva di incassare caparre senza consegnare le vetture promesse. La truffa coinvolgeva clienti che avevano versato acconti, ma non ricevevano mai le automobili acquistate. La procura ha ricostruito il funzionamento del sistema AutoKew e i ruoli dei cinque imputati.

Come facevano a incassare caparre senza mai consegnare le auto?. Chi sono i cinque responsabili del sistema AutoKew?. Quanto denaro è stato sequestrato ai vertici dell'operazione?. Quali modelli di auto venivano promessi alle 57 vittime?.? In Breve 57 vittime hanno versato caparre per Mercedes, Audi, BMW e Range Rover.. Jhonny Pizzolato 6 anni, Scudiero e Gobbo 3 anni e un mese, Bujor 2 anni e 10 mesi.. Indagine iniziata nel 2018 dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa.. Confisca di beni per Paolo Stevan superiore a due milioni di euro.. Il tribunale di Vicenza condanna cinque persone per la truffa delle auto di lusso: 29 anni totali di reclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Re delle truffe condannato ad altri 4 anni per certificati medici falsi: Ingannava la giustizia

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