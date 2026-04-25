Una truffa tra Italia e Polonia ha portato all'acquisto di auto di lusso utilizzando assegni falsi. I responsabili hanno messo in atto un sistema che ha permesso di ingannare i venditori e di far sparire i veicoli oltre confine in poche ore. L'indagine è in corso per identificare i soggetti coinvolti e ricostruire le modalità dell'operazione.

Un meccanismo ben organizzato, in grado di ingannare venditori e far sparire auto di lusso oltre confine nel giro di poche ore. È quello scoperto e smantellato dalla guardia di finanza di Varese al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, che ha portato alla denuncia di nove persone e al recupero di veicoli per un valore complessivo di 800mila euro. L’operazione, condotta con il supporto dei carabinieri di Udine, delle autorità polacche e di Eurojust, ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale attiva tra Italia e Polonia, specializzata in truffe legate al mercato delle auto di alta gamma. Secondo la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa tra Italia e Polonia. Auto di lusso acquistate con assegni farlocchi. E subito via oltreconfine

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