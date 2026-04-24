Truffa dell' auto di lusso | il Friuli snodo di un' inchiesta internazionale

Un’indagine internazionale riguarda una truffa che coinvolge un’auto di lusso nel Friuli. Gli investigatori hanno raccolto elementi come un assegno circolare apparentemente regolare e una comunicazione telefonica che garantiva la copertura bancaria. In breve tempo, la vettura di alta gamma è stata trasferita a un’altra intestazione e portata oltre confine. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività fraudolente di livello internazionale.

Un assegno circolare apparentemente perfetto, una voce al telefono che “conferma” la copertura bancaria e, nel giro di poche ore, una supercar che cambia intestazione e sparisce oltre confine. È il copione della truffa sulle auto di lusso che ha coinvolto anche il Friuli, scoperta dalla Guardia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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