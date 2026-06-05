Trovato morto nel parcheggio | la vittima è Luca Galluzzo

Un uomo è stato trovato morto in un parcheggio sotterraneo di piazza Venerio a Udine. La vittima è stata identificata come Luca Galluzzo. La scoperta ha suscitato attenzione nella regione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o sulle circostanze. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

L’identità dell’uomo trovato privo di vita nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio a Udine, il cui caso ha scosso nelle scorse ore l’intero Nord Est Italia, è stata resa nota: si tratta di Luca Galluzzo. Originario di Terenzano, frazione di Pozzuolo del Friuli, cittadina a pochi passi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Uomo trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza VenerioUn uomo è stato trovato morto nel pomeriggio nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio.

Uomo trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio. Indagini in corsoUn uomo è stato trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio, nel centro di Udine.

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