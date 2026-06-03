Uomo trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio

Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia accaduto. Non ci sono ancora informazioni sulla causa della morte o sull’identità dell’uomo.

Un uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio. Il corpo è stato rinvenuto al livello -1 della struttura, in un'area di sosta, a poca distanza dallo stallo di un'auto e nei pressi di un veicolo parcheggiato.I soccorsi e i primi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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