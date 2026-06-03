Un uomo è stato trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio, nel centro di Udine. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

UDINE - Tragedia nel pomeriggio di oggi, 3 giugno, nel cuore di Udine. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all'interno del parcheggio sotterraneo di piazza Venerio, scatenando l'immediato intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Il ritrovamento è avvenuto al livello -1 della struttura, in un'area di sosta situata a poca distanza dallo stallo di un'auto e nei pressi di un veicolo parcheggiato. I soccorsi La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente a seguito della segnalazione. I sanitari del 118 sono giunti sul posto d'urgenza con un'ambulanza, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare: il personale medico ha solo potuto constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Uomo trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio. Indagini in corso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uomo trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza VenerioUn uomo è stato trovato morto nel pomeriggio nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio.

Villa Borghese, uomo trovato morto sotto la terrazza del Pincio: ipotesi suicidio, indagini in corsoUn uomo è stato trovato morto nel pomeriggio sotto la terrazza del Pincio, a Villa Borghese.

Temi più discussi: Lorenzo, trovato morto nel fosso: era scomparso da mercoledì sera; Cuasso al Monte, uomo trovato morto in casa. I vicini non lo vedevano da un mese; Finale tragico per le ricerche, è stato trovato morto l'uomo scomparso da molte ore; Lodi: il disabile trovato morto nel parcheggio, dove è finita la sua sedia a rotelle?.

Opera, uomo trovato morto in un campo: disorientato, potrebbe essere stato vittima del maltempo milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Incendio nel messinese, morto carbonizzato un uomo di 90 anni(ANSA) - MESSINA, 03 GIU - Un uomo di 90 anni è stato trovato morto carbonizzato nella propria casa distrutta da un incendio divampato in contrada Catello Stefana, sopra la località Mangano, a Gioiosa ... msn.com

Trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio a UdineUn uomo è stato trovato senza vita oggi pomeriggio a Udine nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi di un veicolo parcheggiato. I sanitari del 118 intervenut ... rainews.it

Gandalf doveva restare morto nel Signore degli Anelli reddit