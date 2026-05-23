Trovato in possesso di cocaina ed ecstasy | arrestato un giovane salernitano

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di Angri è stato arrestato dai Carabinieri di Tramonti per possesso di cocaina ed ecstasy. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’arresto è stato eseguito sul posto, e il ragazzo è stato portato in caserma. Le autorità hanno sequestrato le sostanze trovate.

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I Carabinieri della Stazione di Tramonti hanno arrestato un giovane originario di Angri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto comunicato dai militari, il provvedimento è scattato a seguito di un controllo stradale nel territorio del comune costiero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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