Trovato in possesso di cocaina ed ecstasy | arrestato un giovane salernitano
Un giovane di Angri è stato arrestato dai Carabinieri di Tramonti per possesso di cocaina ed ecstasy. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’arresto è stato eseguito sul posto, e il ragazzo è stato portato in caserma. Le autorità hanno sequestrato le sostanze trovate.
I Carabinieri della Stazione di Tramonti hanno arrestato un giovane originario di Angri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto comunicato dai militari, il provvedimento è scattato a seguito di un controllo stradale nel territorio del comune costiero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
OLTRE MEZZO CHILO DI COCAINA E PASTICCHE DI ECSTASY, ARRESTATO UN 49ENNE | 12/01/2026
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