Trovato in possesso di cocaina ed ecstasy | arrestato un giovane salernitano

Notizia in breve

Un giovane di Angri è stato arrestato dai Carabinieri di Tramonti per possesso di cocaina ed ecstasy. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’arresto è stato eseguito sul posto, e il ragazzo è stato portato in caserma. Le autorità hanno sequestrato le sostanze trovate.