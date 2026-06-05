Un uomo è stato trovato gravemente ferito in un sottopasso di Certaldo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause delle ferite o sull’identità della persona coinvolta. La scena è stata messa sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

CERTALDO – Un misterioso e sanguinoso episodio di violenza sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce. Un giovane di 29 anni, di origini tunisine, è stato trovato nella serata di ieri (4 giugno) intorno alle 22, gravemente ferito all’interno di un sottopasso a Certaldo, in provincia di Firenze. A fare la terribile scoperta è stato un passante che, transitando nella zona, si è accorto del corpo dell’uomo a terra in una pozza di sangue e ha immediatamente allertato i soccorsi. Il 29enne presentava una profonda e seria ferita alla testa, che secondo i primi accertamenti medici sarebbe stata provocata dal fendente di un’arma da taglio, forse un grosso coltello o un oggetto simile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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