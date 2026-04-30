Ischia uomo trovato gravemente ferito nella zona portuale | la moglie morì a ottobre nello stesso posto

Un uomo è stato rinvenuto in condizioni critiche nella zona portuale di Ischia, pochi mesi dopo che la moglie era stata trovata senza vita nello stesso punto, a ottobre. La donna era stata trovata nella zona della Pagoda, mentre oggi il suo marito è stato trovato gravemente ferito nella stessa area. La dinamica dell’accaduto e le cause delle ferite sono ancora da chiarire.