Dramma ad Atena Lucana | trovato il corpo senza vita di un uomo a casa sua

Nelle ultime ore ad Atena Lucana è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo all’interno della sua abitazione. La notizia si è diffusa tra la comunità locale e sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso e le autorità stanno esaminando la scena e raccogliendo eventuali testimonianze.

Dramma ad Atena Lucana: nelle scorse ore è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno della sua abitazione. Ignote, le cause del decesso: sul fatto indagano i carabinieri. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Comunità sotto choc.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dramma ad Eboli: giovane trovato senza vita nel garage di casa suaDramma ad Eboli: è stato trovato senza vita un 26enne, nel garage della sua abitazione. Trovato morto in casa ad Atena Lucana, indagini sulla morte di un 50enne salernitanoUn uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Atena Lucana: costituita la Cooperativa di Comunità, Raffaele Calandriello eletto Presidente. Trovato morto in casa ad Atena Lucana, indagini sulla morte di un 50enne salernitanoUn uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri di Sala Consilina. fanpage.it Atena Lucana, uomo trovato morto in casa: indagini in corsoUn uomo di 50 anni è stato trovato morto nella propria abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno, in via Indipendenza. La scoperta è ... ilmattino.it