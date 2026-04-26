Dramma ad Atena Lucana | trovato il corpo senza vita di un uomo a casa sua

Da salernotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore ad Atena Lucana è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo all’interno della sua abitazione. La notizia si è diffusa tra la comunità locale e sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso e le autorità stanno esaminando la scena e raccogliendo eventuali testimonianze.

Dramma ad Atena Lucana: nelle scorse ore è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno della sua abitazione. Ignote, le cause del decesso: sul fatto indagano i carabinieri. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Comunità sotto choc.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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