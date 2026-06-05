Trovata così orribile Era scomparsa da giorni | cosa le hanno fatto disumano

Da tvzap.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una bambina scomparsa da diversi giorni nel sud della Francia è stata trovata morta. La polizia ha ritrovato il suo corpo in una zona isolata, dopo aver condotto ricerche estese e aver ricevuto numerosi appelli pubblici. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati condotti i rilievi o sulle circostanze del ritrovamento. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica e preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause della morte.

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Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda della scomparsa di una bambina nel Sud della Francia. Dopo giorni di ricerche e appelli pubblici, la piccola è stata ritrovata senza vita. Il caso ha generato forte attenzione a livello nazionale e ha riportato al centro del dibattito il tema della tutela dei minori e dei controlli sui soggetti con precedenti penali. Ritrovata senza vita la bambina di 11 anni Lyhanna Bernard. La vittima è Lyhanna Bernard, una bambina di 11 anni, trovata morta giovedì sera in Francia, nel Sud del Paese. La sua scomparsa risaliva a venerdì scorso e, secondo quanto ricostruito, le ricerche si sono protratte per diversi giorni senza esito, fino al ritrovamento del corpo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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