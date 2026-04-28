Pavia 22enne trovata morta in un campo | era scomparsa da cinque giorni si cerca un ragazzo

A Cecima, nel comune di Cecima, è stato rinvenuto il corpo di una ragazza di 22 anni, scomparsa cinque giorni fa. La famiglia della giovane ha segnalato la sua scomparsa alle autorità, che ora stanno indagando sulle circostanze del decesso. La polizia sta cercando un ragazzo, ritenuto una persona di interesse nel caso. Nessuna ulteriore informazione sulle cause della morte è stata resa nota.

Una macabra scoperta, che ha sconvolto l’intera comunità del comune di Cecima, in Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia, e per cui gli inquirenti non si sentono di escludere alcuna pista. E’ in un campo nella campagna pavese che ilcorpo senza vita di una ragazza è stato rinvenutoda un passante che transitava nella zona. Qualcosa sporgeva dall’erba e una volta avvicinatosi, la terribile scoperta del giovane cadavere. Da qui, l’allarme rilanciato alle forze dell’ordine. Sul posto sono quindi prontamente intervenuti i carabinieri, insieme ad un medico legale che ha provveduto a compiere i primi accertamenti sul corpo della ragazza. Oltre al medico e ai militari dell’Arma, sul posto è presente anche il pm della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pavia, 22enne trovata morta in un campo: era scomparsa da cinque giorni, si cerca un ragazzo Notizie correlate Ragazza trovata morta a Cecima in una scarpata di 80 metri, non si esclude l’omicidio: era scomparsa da 3 giorniIl cadavere di una ragazza è stato trovato la mattina del 28 aprile in fondo a una scarpata di 80 metri a Cecima (Pavia). Leggi anche: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. «Non si esclude l'omicidio» Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio; Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa; Omicidio in area Cattaneo a Pavia, 25enne accoltellato a morte di rientro da un locale; Pavia, Gabriele ucciso per una fetta di pizza: fermato un 16enne egiziano per il delitto. Giallo a Pavia, 22enne trovata morta in un campo a Cecima: si cerca un 23enneGiallo nelle campagne dell’Oltrepò di Pavia: una ragazza di 22 anni di Voghera è stata trovata morta in un campo a Cecima, si cerca un ragazzo. notizie.it Giallo a Pavia: una 22enne trovata morta in una scarpata, omicidio o caduta accidentale? Si cerca un ragazzoROMA – i genitori avevano denunciato la sua scomparsa da Voghera, in provincia di Pavia, giovedì scorso. Questa mattina, martedì 28 aprile, il suo corpo senza vita è stato trovato in un campo, in fond ... dire.it Il corpo è stato trovato in fondo a una scarpata di 80 metri. Choc a Cecima, in provincia di Pavia, dove il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba. Sul po - facebook.com facebook La #primapagina della @provinciapavese oggi in #edicola #Pavia #Vigevano #Voghera #gruppoSae x.com