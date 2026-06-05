A Gessate, sei anni dopo la tragedia, un trofeo è stato consegnato in memoria di Elena e Diego, i gemelli uccisi dal padre. La cerimonia si è svolta nel rispetto del ricordo dei bambini, con la presenza di familiari e amici. Nonostante il passare del tempo, nel paese si continua a ricordare la coppia, e il ricordo rimane vivo tra la comunità locale.

"Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo". Sono passati sei anni dalla tragedia ma Gessate non dimentica. E si tiene domenica, al centro sportivo Romeo Bertini, la sesta edizione del Trofeo " Elena e Diego - Per non dimenticare", dedicato alla memoria dei gemellini dodicenni gessatesi Elena e Diego Bressi, tragicamente scomparsi per mano del padre nel giugno del 2020. Calcio e pattinaggio, gli sport e le passioni dei due ragazzi, e una formula analoga a quella degli anni scorsi. Ritrovo alle 8,30 del mattino, alle 9 l’apertura della manifestazione, alla presenza degli organizzatori e delle autorità. Poi in contemporanea le gare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trofeo nel nome di Elena e Diego. I gemelli uccisi dal padre: "Ma il loro ricordo non muore"

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