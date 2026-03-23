L'attrice racconta il rapporto col padre e l'addio alle serie: "Ho bisogno di fare altro, è stato così anche per Che Dio ci aiuti" Elena Sofia Ricci è impegnata a teatro con la commedia “Le false confidenze” di Marivaux per la regia di Arturo Cirillo, in scena dal 14 aprile al 3 maggio al Teatro Argentina di Roma. Per l’occasione l’attrice ha rilasciato una intervista a La Repubblica dove ha anche raccontato di alcuni aspetti privati della sua vita. “Ero stata programmata per odiarlo e l’ho fatto a lungo. – ha rivelato l’attrice – Poi, a trent’anni, dopo una serie di insuccessi sentimentali, ho iniziato il mio percorso di psicoterapia e ho capito che forse mio padre non era il mostro che mi era stato raccontato, ma semplicemente un uomo, anche fragile, come tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I Cesaroni? Ricordo bellissimo, ma dopo anni ho la necessità di lasciare tutte le serie. Ero stata programmata per odiare mio padre poi con la psicoterapia, ho capito che forse non era un mostro”: così Elena Sofia Ricci

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Argomenti discussi: Elena Sofia Ricci: Sono stata programmata per odiare mio padre, ma ho imparato a non giudicare più.

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