Triennale Milano Trione nuovo presidente | Voglio essere serio e visionario

Vincenzo Trione è stato nominato nuovo presidente di Triennale Milano. In una dichiarazione, ha affermato di voler essere sia serio che visionario.

Vincenzo Trione è il nuovo presidente di Triennale Milano. “Ho due obiettivi: essere serio e visionario. Essere un po’ come i parafulmini, sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano il cielo. Mi piacerebbe essere questo, un po’ un parafulmine”, ha detto Trione ai giornalisti. “Questo è uno spazio senza intercapedini, non vai a cercare la Triennale ma ti trovi dentro. E’ un luogo sempre vivo, credo sia un unicum nel nostro Paese. Forse andrà raccontato sempre con maggior forza, cercando di trasformarlo in un luogo del pensiero critico”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Triennale, Vincenzo Trione è il nuovo presidente: La fondazione aspetta uno slancio visionario

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