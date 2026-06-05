Trieste rogo in Via Crispi | evacuato lo stabile di 10 appartamenti

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Crispi, a Trieste, causando l’evacuazione di uno stabile di dieci unità abitative. Le fiamme sono divampate in una stanza, ma i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, limitando i danni all’appartamento interessato. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e non si segnalano feriti. Le operazioni di spegnimento sono state concluse in breve tempo, consentendo il rientro degli occupanti.