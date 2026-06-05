Trieste rogo in Via Crispi | evacuato lo stabile di 10 appartamenti
Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Crispi, a Trieste, causando l’evacuazione di uno stabile di dieci unità abitative. Le fiamme sono divampate in una stanza, ma i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, limitando i danni all’appartamento interessato. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e non si segnalano feriti. Le operazioni di spegnimento sono state concluse in breve tempo, consentendo il rientro degli occupanti.
Cosa ha scatenato le fiamme all'interno della stanza colpita?. Come hanno fatto i vigili del fuoco a limitare il danno?. Quando potranno rientrare le famiglie evacuate dallo stabile?. Quali controlli tecnici servono per dichiarare l'aria sicura?.? In Breve Incendio scoppiato giovedì sera al secondo piano di un edificio di 5 piani.. Intervento di due squadre della sede centrale e una squadra di Opicina.. Necessari controlli strumentali sui gas di combustione prima del rientro dei residenti.. Polizia di Stato presente sul luogo per accertamenti sulle dinamiche del rogo.. Incendio a Trieste in Via Crispi: evacuato lo stabile di dieci appartamenti dopo le fiamme al secondo piano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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