Incendio ad Anzio appartamenti evacuati e due feriti | lo scoppio prima del rogo nella palazzina
L'esplosione in due alloggi al secondo piano in corso Italia ad Anzio: intervento dei vigili del fuoco, soccorsi due residenti e verifiche in corso sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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