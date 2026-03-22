Incendio ad Anzio appartamenti evacuati e due feriti | lo scoppio prima del rogo nella palazzina

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esplosione in due alloggi al secondo piano in corso Italia ad Anzio: intervento dei vigili del fuoco, soccorsi due residenti e verifiche in corso sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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