Parigi incendio all' hotel Le Bristol Evacuato lo stabile Cosa è successo

Questa mattina, un incendio si è sviluppato nella cucina di un hotel di pregio nel VIII arrondissement di Parigi, in Rue du Faubourg Saint-Honoré. Le fiamme hanno coinvolto l’edificio, portando all’evacuazione dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e verificare l’entità dei danni. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio.

Un grande incendio è scoppiato questa mattina nella cucina del lussuoso hotel Le Bristol, nell'ottavo arrondissement di Rue du Faubourg Saint-Honoré a Parigi. Una persona sarebbe stata medicata sul posto per ferite lievi mentre gli ospiti e il personale dello stabile, circa 400 persone, sono stati evacuati. L'incendio sarebbe sotto controllo anche se non ancora completamente domato. Situato in rue du Faubourg-Saint-Honoré, non lontano dal Palazzo dell'Eliseo, il Bristol è un palazzo appartenente alla multinazionale tedesca Oetker. Ma cos'è questa palude? L'obiettivo dei poteri che manovrano contro il governo e come il centrodestra può uscirne Valditara: “Quanto accaduto a Trescore Balneario di una gravità sconvolgente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parigi, incendio all'hotel Le Bristol. Evacuato lo stabile. Cosa è successo... Articoli correlati Parigi, maxi-incendio all'Hotel Bristol vicino all'Eliseo: almeno 400 persone evacuateUn incendio «piuttosto importante» è in corso all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale francese, a pochi metri... Incendio in un appartamento. Evacuato intero stabile a CupraA seguito dell’incendio di un appartamento al primo piano, in via Adriatica Nord di Cupra Marittima, è stato fatto evacuare l’intero stabile con una... Una raccolta di contenuti su Parigi incendio all'hotel Le Bristol... Temi più discussi: In fiamme a Parigi l'Hotel Bristol a due passi dall'Eliseo; Teheran lancia la vendetta sul Golfo, attaccata l’ambasciata Usa in Iraq; Pasdaran: Le aziende Usa nel mirino. Detriti di missili su Gerusalemme; Kiev, drone russo su piazza Maidan. Era un velivolo guidato dall’Ia. Parigi, maxi-incendio all'Hotel Bristol vicino all'Eliseo: almeno 400 persone evacuateUn incendio «piuttosto importante» è in corso all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale francese, a pochi metri ... ilmessaggero.it Parigi, incendio al prestigioso Hotel Bristol in rue du Faubourg-Saint-Honoré, vicino all'Eliseo: evacuate 400 personeLe fiamme sono partite dal seminterrato dell’albergo a 5 stelle. Sul posto un centinaio di vigili del fuoco della Brigata di Parigi. Tre persone hanno riportato lievi ferite ... quotidiano.net Francia, scoppia un incendio alll'Hotel Bristol a Parigi a due passi dall'Eliseo. Sul posto un centinaio di vigili del fuoco - facebook.com facebook In fiamme a Parigi l'Hotel Bristol a due passi dall'Eliseo. Evacuate 400 persone. #ANSA x.com