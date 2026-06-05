Trieste | nuovi corridoi e rotte strategiche al simposio GeoAdriatico

Al simposio GeoAdriatico sono stati presentati nuovi corridoi e rotte strategiche. Si è discusso di come il corridoio IMEC possa modificare gli scambi commerciali tra l’India e l’Europa. Sono state anche analizzate le potenziali rotte che potrebbero aprirsi nelle acque dell’Artico a causa delle tensioni geopolitiche. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti di diversi settori.

Come influenzerà il corridoio IMEC gli equilibri commerciali tra India ed Europa? Quali nuove rotte apriranno le tensioni geopolitiche nelle acque dell'Artico? Perché la cybersecurity e la sovranità spaziale sono centrali per la sicurezza? Come cambierà l'assetto dell'Unione Europea con l'integrazione dei Balcani??? In Breve Simposio dall'11 al 14 giugno con oltre 70 relatori da dieci Paesi Focus su corridoio IMEC con l'ambasciatore Francesco Maria Ta . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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