Trieste carcere al collasso | il Garante denuncia i detenuti nei corridoi

Il carcere di Trieste si trova in condizioni di sovraffollamento, con molti detenuti che vivono nei corridoi a causa di una carenza di posti letto. La situazione è stata segnalata dal Garante delle persone private della libertà personale, che ha evidenziato come alcuni detenuti riescano a mangiare e studiare all’interno di spazi non destinati a tale uso. La capienza effettiva della struttura è inferiore al numero di persone attualmente detenute, con conseguente disagio evidente.

?? Cosa scoprirai Come fanno i detenuti a mangiare e studiare nei corridoi? Quanti posti letto mancano realmente alla Casa circondariale di Trieste? Chi dovrebbe gestire l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati? Quali nuove infrastrutture servono per evitare il collasso del sistema??? In Breve 750 detenuti ospitati nei cinque istituti regionali contro 487 posti disponibili. Casa circondariale di Trieste ospita 243 persone con soli 125 posti letto. Mancanza di tutori volontari per .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, carcere al collasso: il Garante denuncia i detenuti nei corridoi Notizie correlate San Giorgio: +247% di detenuti, carcere al collasso e allarmeSan Giorgio, il carcere più affollato d’Italia: un grido d’allarme da Lucca Lucca è al centro di una crescente preoccupazione per le condizioni del... Leggi anche: Donato un tapis roulant al carcere, la garante: "Segno di attenzione che migliora la vita dei detenuti" Approfondimenti e contenuti Carceri al collasso: il sovraffollamento è al 138%, ma un detenuto su tre potrebbe non esserciI dati mostrano che l'accesso potenziale a misure alternative potrebbe riguardare quasi un terzo della popolazione carceraria. Il tasso di espulsioni tra i detenuti stranieri arriva ad appena il 2,3% ... today.it Carcere di Trento al collasso, allarme sovraffollamento. Si teme l’effetto decreto sicurezza, Bertuol: Così il sistema diventa una bomba, servono interventi urgentiTRENTO. A Trento il carcere è già oltre il limite. E ora rischia di esplodere. Le frequenti carcerazioni delle ultime settimane, infatti, hanno portato ulteriore pressione sulla casa circondariale di ... ildolomiti.it