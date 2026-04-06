Alghero punta all’Est | nuove rotte strategiche verso 5 capitali

L’aeroporto di Alghero ha annunciato l’apertura di nuove rotte internazionali verso le capitali di Polonia e Serbia, Varsavia e Belgrado. Le rotte saranno attive per tutta la stagione estiva 2026, fino a ottobre, con voli programmati regolarmente durante questo periodo. La decisione mira ad ampliare le destinazioni raggiungibili dall’aeroporto e a facilitare i collegamenti con queste due città europee.

L’aeroporto di Alghero amplia i suoi orizzonti internazionali attraverso l’attivazione di nuove rotte verso Varsavia e Belgrado, operative per tutta la stagione estiva 2026 fino al mese di ottobre. L’iniziativa, portata avanti da Wizz Air, mira a potenziare i legami tra il Nord Sardegna e i mercati dell’Europa centro-orientale. Il primo passo di questo percorso è avvenuto lunedì 30 marzo, quando un volo proveniente dalla capitale serba è atterrato nello scalo con 185 passeggeri a bordo. Questo collegamento, che prevede tre voli ogni settimana, nasce per soddisfare una domanda di mercato in rapida crescita. Parallelamente, è stato attivato il ponte aereo con la Polonia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero punta all’Est: nuove rotte strategiche verso 5 capitali Dalle grandi capitali europee ai borghi più nascosti della provincia italiana, la rete dei pullman verde arancio si potenzia per le festività. Un viaggio tra mobilità sostenibile, borghi autentici e nuove rotte verso gli aeroportiLe vacanze di Pasqua del 2026 segnano una svolta per chi ama viaggiare senza spendere una fortuna, nonostante la pressione costante dei prezzi del... Aeroitalia ottiene nuove rotte strategiche per Milano e Roma nel piano di continuità territorialeAeroitalia ha ottenuto l’assegnazione provvisoria di due rotte strategiche per la mobilità sarda, con l’approvazione dell’Assessorato regionale dei...