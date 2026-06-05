Nella notte a Trieste si sono verificati un incendio e un incidente con un’autopompa. Il fuoco ha coinvolto un piano di un edificio, ma i vigili del fuoco sono riusciti a evitare che si estendesse all’intera struttura. Due persone a bordo di un’auto sono state soccorse e portate in ospedale dopo uno scontro con un’altra vettura. Non sono stati resi noti i dettagli sulle cause dell’incidente né le identità dei feriti.

Come hanno fatto i vigili a evitare che il fuoco distruggesse l'intero piano?. Chi sono i due occupanti dell'auto portati in ospedale dopo lo scontro?. Perché i dieci inquilini dello stabile non possono ancora rientrare in casa?. Cosa ha causato l'incidente tra l'autopompa e l'auto in piazza Goldoni?.? In Breve Evacuati dieci appartamenti dello stabile in via Crispi per rischio fumi e gas.. Due occupanti dell'auto feriti in piazza Goldoni dopo scontro con autopompa.. Vigili del fuoco impiegano due squadre e distaccamento di Opicina per il rogo.. Indagini della Polizia di Stato per accertare le cause dell'incendio alle 23:50.. Incendio in via Crispi e incidente in piazza Goldoni: il dramma di una serata movimentata a Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, notte di caos: incendio e incidente con l’autopompa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

potevamo esserci noi lì in Svizzera

Notizie e thread social correlati

Notte di caos alle case popolari, l'intervento per un incendio sfocia in rissa e aggressione ai CarabinieriUna richiesta di intervento per un incendio in un complesso di case popolari si è trasformata in una rissa tra residenti e carabinieri.

Basket su Sky e NOW: NBA con Boston-Orlando nella notte, LBA con Udine-Trieste e Bologna-CantùNella notte tra domenica e lunedì, gli appassionati di basket potranno seguire l’ultimo appuntamento della regular season NBA con la partita tra i...

Temi più discussi: Notte di caos per il maltempo: 150 richieste di aiuto in Friuli Venezia Giulia; Il pub chiude, notte di caos al Torrino tra fumogeni e fuochi d'artificio: Condomini scendete, vi facciamo la festa; Missili su Kiev e caos europeo: la Russia alza il livello dello scontro; Trieste, notte di follia in piazza Venezia: Frustavano la gente con un tondino di ferro.

Trieste, notte di follia in piazza Venezia: Frustavano la gente con un tondino di ferroUna normale serata universitaria di fine maggio trasformata improvvisamente in caos, urla e paura nel cuore della movida triestina. È quanto raccontano i gestori di un locale della zona di piazza Vene ... triestecafe.it

Scontri durante la commemorazione di Grilz. Caos e feriti in centro a TriesteTRIESTE. Scontri alla commemorazione di Almerigo Grilz. Antagonisti e movimenti di destra sono arrivati a contatto con le forze dell'ordine. Caos e feriti a Trieste. Il violento episodio è avvenuto ne ... ildolomiti.it